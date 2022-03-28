Росіяни перевозять десятки тонн снарядів поблизу зони відчуження ЧАЕС – Генштаб ЗСУ

Поблизу Зони відчуження ЧАЕС російські окупанти транспортують та зберігають десятки тонн артилерійських снарядів, що створює загрозу для екологічної безпеки країн світу.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 27 березня

Дослівно: «Десятки тон реактивних снарядів, снарядів для ствольної артилерії, мінометних боєприпасів щодня транспортуються підрозділами Східного воєнного округу збройних сил РФ з бази тилового забезпечення, що розгорнута в Наровлянському районі Гомельської області Республіки Білорусь. Транспортний коридор загарбників проходить через місто Прип’ять та в кількох сотнях метрів від ізоляційних споруд атомної станції. Подальше зберігання боєприпасів здійснюється в сусідньому до міста Прип’ять місті Чорнобиль, що також знаходиться на незначній відстані від АЕС.

Відзначається продовження мілітаризації російськими окупаційними військами зони відчуження Чорнобильської АЕС. Це серйозно підвищує ризик пошкодження ізоляційних споруд, що побудовані над четвертим енергоблоком станції після її вибуху в 1986 році. Таке пошкодження неминуче призведе до потрапляння в атмосферу значної кількості радіоактивного пилу та зараження ним не лише України, але й інших країн Європи».

: Крім того за даними української розвідки, в місті Чорнобиль росіяни розмістили тимчасовий пункт управління угрупованнями Східного ВО та командний пункт 38-ї окремої мотострілецької бригади.

Генштаб повідомляє, що окупанти дедалі частіше використовують старі та некондиційні боєприпаси, які можуть здетонувати при транспортуванні та завантаженні.

У повідомленні наводять приклад 165-ої артилерійської бригади з Білогірська Амурської області, якій дали дозвіл на використання таких боєприпасів.