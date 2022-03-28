Ракети Starstreak готові до розміщення в Україні, — міністр оборони Британії

Про це заявив міністр оборони Бен Уоллес, — інформує Еспресо.TV.

Система Starstreak – це розташована на плечах ракета. При запуску вона рухається величезною швидкістю і знищує ворожі літаки, що літають низько.

Воллес сказав, що перших українських вояків вже навчили користуватися Starstreak, і вони зможуть з їхньою допомогою відбивати повітряні удари ворога.

«Одним із найбільших викликів є те, що чим більше ви вдосконалюєте системи зброї, тим більше навчання вам потрібно, щоб опанувати ними. Тому справжні зусилля мають бути спрямовані на допомогу українцям у справі або оновлення знань про модерну техніку, або віднайдення російської чи радянської зброї, яка їм знайома. Просто надати британські танки — насправді не спрацює», — сказав міністр.

Міністр додав, що Великобританія «робить більше, ніж будь-хто інший», щоб допомогти розореній війною країні.

Воллес також попередив, що путінським генералам загрожує розплата за воєнні злочини в Україні, як у Нюрнберзі. А Міхаїл Мєзєнцев, за словами британського міністра, «маріупольський м’ясник», поплатиться за бомбардування мирних жителів міста.

Воллес сказав: «Зрештою, справедливість наздоганяє більшість людей, і я не сумніваюся, що зрештою так і буде. Наразі здається, що розрахунок відбувається на місцях, і значна кількість російських [військових] лідерів гине».