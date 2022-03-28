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Ракети летіли не по Львову, а у напрямку Байдена, — Повітряні сили ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ закликали іноземних партнерів надати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва та літаки

Про це йдеться у дописі Повітряних сил ЗСУ.

«Другий день поспіль російський злочинний режим вдається до повітряного терору – по мирних українських містах летять десятки крилатих та балістичних ракет. Пуски здійснюються із моря, суші та повітря із-за меж території України. Шість таких ракет російські окупанти сьогодні випустили по Львову, влучивши у базу зберігання пального та по території  бронетанкового заводу. Втім, зрозуміло, чому саме Львів став нині мішенню Путіна. Це промовистий політичний ляпас Президенту США, який саме в той час перебував у якихось 10 хвилинах польоту ракет окупантів від атакованого Львова», — йдеться у дописі.

У ЗСУ наголошують, що зараз час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва.

«Після такого вчинку кремлівського фюррера саме час прийняти рішення і передати Україні сучасні зенітні ракетні комплекси західного виробництва, а також літаки F-15, F-16, або ж F-18! Щоб ми на рівні билися в небі із переважаючими силами противника, як у кількості, так і в технологічності озброєння. Ми самі закриємо небо, дайте нам трохи зброї!», — заявили в Повітряних силах ЗСУ.

28 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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