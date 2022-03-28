Президент Естонії: НАТО має зміцнити східний фланг, поки не стало надто пізно

НАТО має прислухатися до східних країн-членів альянсу та готуватися до майбутніх загроз.
Про це написав президент Естонії Алар Каріс у статті Financial Times, повідомляє «Європейська правда».
«Нас прийняли до НАТО разом з Албанією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Угорщиною, Латвією, Литвою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією. Але деякі уряди не сприйняли всерйоз наші попередження про Росію. Тепер вони бачать, що ми мали рацію», — написав Каріс.
Він попередив, що Кремль «прагне спорудити в Європі нову залізну завісу».
«Тепер НАТО має бути готовим до майбутніх загроз. Давайте визнаємо, що російська агресія загрожує всьому демократичному світу, особливо тим країнам, які є найближчими до Росії. Давайте визнаємо, що Путін становить військову загрозу для всіх нас», — наголосив він.
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