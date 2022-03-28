На саміті в Ізраїлі глави МЗС США та Близького Сходу обговорюють ізоляцію Росії та допомогу Україні

У Ізраїлі почався «історичний саміт» глав МЗС арабських країн та США.

Зустріч проходить у місті Сде-Бокер, що у пустелі Негев на півдні Ізраїлю, у ній беруть участь глави зовнішньополітичних відомств Об’єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну, Марокко, Єгипту, а також Ізраїлю та США.

… цей саміт надасть пану Блінкену шанс заохотити союзників США на Близькому Сході до спільних зусиль для ізоляції Росії.

“На запрошення міністра закордонних справ Яіра Лапіда у неділю та понеділок … історичний дипломатичний саміт відбудеться в Ізраїлі”, — заявило у п’ятницю ізраїльське МЗС.

Як пише американське видання The New York Times, цей саміт може стати “форумом для обговорення непорозумінь та спільних стурбованостей щодо України і надасть пану Блінкену шанс заохотити союзників США на Близькому Сході до спільних зусиль для ізоляції Росії”.

“Під час своєї поїздки Державний секретар США наголосить всім іноземним лідерам, з якими він зустрінеться, що Сполучені Штати солідарні з урядом і народом України перед обличчям агресії Кремля. Ми продовжимо тісно співпрацювати з нашими союзниками та партнерами, щоб збільшити ціну для Путіна та тих, хто сприяє його політиці, якщо Путін не змінить курс”, — мовиться у повідомленні Державного департаменту США.

Під час спільної прес-конференції з Ентоні Блінкеном, глава МЗС Ізраїлю Яір Лапід заявив: “Ізраїль засуджує вторгнення та надає військову допомогу Україні з першого дня війни. В час, коли ми тут стоїмо, ізраїльські медичні бригади ризикують своїм життям у польовому шпиталі, який ми створили в Україні. Ізраїль продовжує передавати вантажівки з гуманітарною допомогою та всіляко допомагати біженцям”.

Держсекретар Блінкен на цій прес-конференції заявив, що отримав від Ізраїлю зобов’язання, що ця країна “не буде використовуватись будь-яким чином, аби обійти санкції щодо Росії”.

Раніше США закликали ОАЕ збільшити видобуток нафти, щоб допомогти американським союзникам знайти альтернативу російському газу. Допоки Емірати ухилялись від цих вимог.

Офіційний Київ критикував Ізраїль за слабку реакцію на російське вторгнення в Україну. Ізраїльський уряд уникає запровадження санкцій щодо Росії, його також критикують за небажання збільшити кількість українських біженців в країну.

Марокко — які низка інших країн Близького Сходу — значною мірою залежить від імпорту зерна з України та Росії. Якщо війна в Україні затягнеться, країна може опинитись в економічній кризі.

“Війна в Росії, серед іншого, спричиняє зростання цін на продукти харчування, особливо на пшеницю, в час, коли економіка відновлюється від пандемії. Цей вплив гостро відчувається в цьому регіоні, де більшість країн імпортують щонайменше половину своєї пшениці, значна частина якої надходить з України. Ціна на основні продукти харчування, як-от хліб, зростає, що суттєво б’є по найбільш уразливих катеріях населення”, — заявив Ентоні Блінкен в Ізраїлі.

Після саміту в Ізраїлі Держсекретар Блінкен має намір відвідати Алжир та Марокко.