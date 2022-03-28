Франція закликає до продовження діалогу з Путіним

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан закликав до продовження діалогу з президентом Росії Владіміром Путіним, допоки він не усвідомить ціну, яку доведеться заплатити за вторгнення в Україну.

Про це він заявив під час форуму в Катарі, пише «Європейська правда» з посиланням на Le Figaro.

«Ми повинні продовжувати говорити з росіянами, ми повинні продовжувати говорити з президентом Путіним», — заявив Дріан під час форуму в Досі, який зібрав міжнародних діячів політичної та економічної сфери.

«Потрібно бути вимогливими у діалозі, без жодної наївності, з великою твердістю, але продовжувати говорити з ним так, щоб у якийсь момент він зрозумів, що ціна за його втручання в Україні настільки висока, що краще домовлятися», — додав міністр.