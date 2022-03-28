Евросоюз сможет отказаться от поставок газа из России в течение двух лет

Евросоюз сможет отказаться от поставок российского газа в течение двух лет. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в интервью телеканалу Sky News Arabia. Боррель уточнил, что Европа не стремится запретить российские энергоресурсы, но занимается диверсификацией поставок на свою территорию.

В начале марта на фоне российского вооружённого вторжения на территорию Украины Еврокомиссия представила план по ускоренному отказу от российского сырья. Согласно документу, до конца года ЕС сократит потребление российского газа на две трети.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, страны ЕС начнут закупать газ совместно и скоординированно, чтобы устранить конкуренцию между членами ЕС на газовом рынке. Это должно помочь снизить цены на топливо.

В свою очередь США и Великобритания сообщили о введение эмбарго на поставки нефти из России.

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка «недружественных стран». Путин пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех «скомпрометировавших себя валют». Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.

В российский список «недружественных стран» входят 50 государств, среди которых все страны Евросоюза.

В список внесены страны, которые ввели против России санкции в связи с российским вторжением на территорию Украины или поддержали их.