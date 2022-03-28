Ереван опровергает сообщения СМИ о передаче РФ военных самолетов для использования в Украине

Министерство обороны Армении опровергло сообщения турецких СМИ о передаче Ереваном России самолетов Су-30 для их задействования в Украине.

«Данная информация является абсолютной ложью. Все самолеты, находящиеся на вооружении ВС Армении, а также личный состав находятся на своих местах и выполняют поставленные задачи», — сообщает пресс-служба Минобороны Армении.

Информацию о передаче Арменией России четырех самолетов Су-30 распространил ранее турецкий телеканал «Haber Global» со ссылкой на данные разведки.