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Чехія прийняла закони для інтеграції українських біженців

Уряд Чехії схвалив пакет із трьох законів, які зосереджені на якнайшвидшій реєстрації біженців, інтеграції їх у робочий процес, забезпеченні страхування та прийому дітей до шкіл

Про це пише Expat Centre Prague.

Що змінює прийняття закону «Lex Ukraine»:

Віза та медичне страхування 

  • Громадяни України, які реєструються в Чехії, отримають спеціальну візу терміном на 1 рік. Також медичне страхування, яке забезпечуватиметься державою.

Вільний доступ до ринку праці:

  • Громадяни України, які отримали спеціальну візу після 24 лютого, можуть працювати в Чехії без дозволу на роботу і мають право на допомогу у зв’язку з безробіттям.

Фінансова підтримка:

  • Для власників спеціальних віз надається гуманітарна допомога у розмірі 5000 крон. Фінансова підтримка має спрямовуватися в першу чергу на покриття основних життєвих потреб, а надаватиме її регіональні відділення Управління праці.

Освіта:

  • Збільшується потужність шкіл, щоб вони могли приймати нових українських дітей без обмежень.
  • Новий закон дозволяє українським студентам замінити документи, необхідні для вступу, на спеціальні свідчення.
  • Середні школи, консерваторії та вищі професійні школи подовжують терміни подачі заяв на вступ та терміни складання вступних іспитів для учнів з України. Також надають можливість складання іспиту з математики українською або англійською мовами.

Соціальна підтримка:

  • Батьки з України можуть віддати своїх дітей в ігрові гуртки чи садочки.
  • Біженці з інвалідністю або люди похилого віку можуть безкоштовно користуватися соціальними послугами.
  • Іноземці зі спецвізами можуть працювати в дитячих групах та соціальних службах. Вони мають підтвердити необхідну освіту чи досвід.
28 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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