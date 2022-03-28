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Армения направила боевые самолеты и летчиков для помощи России в войне против Украины, — СМИ

Власти Армении приняли решение направить свои боевые самолеты и летчиков для поддержки российских войск, который вторглись на территорию Украины. Об этом сообщает турецкое издание Haber Global со ссылкой на собственные источники.

Согласно информации, которая оказалась в распоряжении журналистов, в минувшую пятницу, 25 марта, из Армении в Россию вылетели четыре истребителя Су-30 для «использования в Украине».

«Более того, специально обученные армянские летчики используют истребители российского производства«, — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что этим шагом Армения стала партнером России по оккупации Украины и стала участником стороной данного конфликта.

 

28 марта, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина

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