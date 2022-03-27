ЗСУ перейшли контрнаступ на двох нових напрямках

Збройні сили України перейшли у невеликий тактичний контрнаступ у Сумській і Харківській областях, а також продовжують його у Київській і Херсонській областях.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу.

“Наші війська розпочали невеликий тактичний, але контрнаступ у Сумській, Харківській областях і продовжують його, відповідно, у Київській та Херсонській областях… Це означає, що буде багато полонених”, – заявив Арестович.

За його словами, нині супротивник, як і було заявлено міністерством оборони РФ, переніс свої зусилля на схід України та перейшов до виконання двох основних завдань — захопити Маріуполь та утримати Херсон.

“Перше – оточити наші війська в зоні ООС, добити Маріуполь й утримати оборону в районі Херсону на півдні. Тому що ці питання пов’язані між собою. Якщо впаде оборона супротивника на півдні, то його становище в районі Маріуполя сильно погіршиться. Вони це розуміють, роблять й офіційно про це заявили. Це означає, що, по-перше, це дає нам сподівання в районі Києва, Чернігова, Сумської та Харківської областей, що ми виб’ємо звідси ворога. По-друге, це означає потенційне або різке ускладнення навколо Маріуполя та зони ООС”, – сказав він, зазначивши, що військово-політичне керівництво України та командування ЗСУ добре розуміє цю ситуацію і вживає відповідних заходів.

Арестович також наголосив, що два найближчих тижні будуть “нерівномірними в інформаційному плані”.

“Надходитимуть і повідомлення про те, що ми перемагаємо і контратакуємо, контрнаступаємо на окремих напрямках, звільняємо свою землю від противника, а, по-друге, надходитимуть повідомлення, що на окремих ділянках фронту, зокрема на сході, ситуація далеко не проста. І до цього потрібно бути емоційно та організаційно готовими”, – підсумував він.