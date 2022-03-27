Війська Росії намагаються оточити сили ЗСУ на Донбасі, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.

«Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на Сході країни, просуваючись з боку Харкова на Півночі і Маріуполя на Півдні», – йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що поле бою на Півночі України залишається в основному статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.