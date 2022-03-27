Війська Росії намагаються оточити сили ЗСУ на Донбасі, – Міноборони Великої Британії

Російська армія сконцентрувала свої зусилля на спробах оточити сили ЗСУ на Сході України. На Півночі українські контратаки перешкоджають спробам окупантів реорганізувати свої сили.
Про це повідомляє Міноборони Великої Британії.
«Російські сили, схоже, концентрують свої зусилля, щоб спробувати оточити українські сили, що знаходяться безпосередньо перед сепаратистськими районами на Сході країни, просуваючись з боку Харкова на Півночі і Маріуполя на Півдні», – йдеться в повідомленні.
У відомстві зазначають, що поле бою на Півночі України залишається в основному статичним, а локальні українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.
Leave a Reply