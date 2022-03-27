В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 139 детей, более 205 получили ранения, — ювенальные прокуроры

С 24 февраля до утра 27 марта 139 украинских детей погибли из-за войны РФ против Украины, еще более 205 получили ранения
Об этом со ссылкой на ювенальных прокуроров сообщил Офис генпрокурора .
За время полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли 139 детей, более 205 были ранены.
Больше всего детей пострадало в Киевской — 65, Харьковской — 45, Донецкой — 53, Черниговской — 38, Николаевской — 29, Луганской — 25, Запорожской — 19, Херсонской — 21, столице — 16, Житомирской — 15 и Сумской — 14 областях.
В частности, 25 марта россияне из тяжелой артиллерии открыли огонь по Большой Александровке Бериславского района Херсонской области. В результате погиб 4-летний ребенок. Также 26 марта двое детей получили ранения из-за обстрела оккупантами Мелитополя Запорожской области. Во время российского обстрела Боярки в Киевской области был ранен один ребенок.
Данные не окончательные, поскольку нет возможности осмотреть места обстрелов в районах активных боевых действий и временно оккупированных территориях.
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