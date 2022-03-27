В Славутичі рашисти вбили трьох учасників проукраїнської мирної акції, а в Ірпені — директорку дитсадка та її чоловіка

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що російські окупанти продовжують коїти воєнні злочини та вбивати мирних жителів на Київщині
Про це Денісова повідомила у telegram.
Зокрема, за її словами, окупанти вбили трьох мирних жителів, які 26 березня брали участь в проукраїнському мітингу в Славутичі.
«За оновленими даними у місті Славутичі Київської області під час мирної проукраїнської акції протесту окупантами вбито трьох мирних жителів. У місті Ірпінь на Київщині рашисти вбили директора дитячого садочка «Віночок» Ларису Осипенко та її чоловіка. Від артилерійських ударів військ загарбників по селах Тарасівка, Требухів та Шевченкове Броварського району, а також міста Буча 26 березня загинуло троє та поранено шестеро мирних жителів», — написала Денісова.
Вона наголосила, що дії окупантів є порушенням чотирьох женевських конвенцій 1949 року та додаткових протоколів до них та свідченням геноциду українського народу відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього.
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