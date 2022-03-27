В Украине из-за полномасштабного вторжения РФ погибли 139 детей, более 205 получили ранения, — ювенальные прокуроры Часть населенных пунктов в Луганской области из-за обстрелов остаются без газа, света и воды » В Мелитополь прибыли танки под флагом непризнанной Южной Осетии, — Запорожская ОВА В Мелитополе заметили новое подкрепление РФ – танки с флагом непризнанной Южной Осетии Об этом заявила Запорожская ОВА. Также сообщается, что оккупанты обещали пенсионерам в Мелитополе выплатить 10 тыс. рублей. «К Мелитополю прибыло подкрепление оккупационных войск РФ. По центральному проспекту ездят танки с флагом непризнанной Южной Осетии . Оккупанты обещают пенсионерам города выплатить по 10 тыс. рублей. Впрочем, как оказалось, предстоящие выплаты — очередной прием захватчиков для достижения своих целей. Данные пенсионеров и их подписи оккупанты планируют использовать для проведения псевдореферендума», — сообщили в Запорожской ОВА. Согласно открытым данным, численность «ВС Южной Осетии» составляет 1 250 человек. Южная Осетия – оккупированная РФ суверенная часть Грузии.

