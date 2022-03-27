В Мелитополь прибыли танки под флагом непризнанной Южной Осетии, — Запорожская ОВА

В Мелитополе заметили новое подкрепление РФ – танки с флагом непризнанной Южной Осетии
Об этом заявила Запорожская ОВА.
Также сообщается, что оккупанты обещали пенсионерам в Мелитополе выплатить 10 тыс. рублей.
«К Мелитополю прибыло подкрепление оккупационных войск РФ. По центральному проспекту ездят танки с флагом непризнанной Южной Осетии . Оккупанты обещают пенсионерам города выплатить по 10 тыс. рублей. Впрочем, как оказалось, предстоящие выплаты — очередной прием захватчиков для достижения своих целей. Данные пенсионеров и их подписи оккупанты планируют использовать для проведения псевдореферендума», — сообщили в Запорожской ОВА.
Согласно открытым данным, численность «ВС Южной Осетии» составляет 1 250 человек.
Южная Осетия – оккупированная РФ суверенная часть Грузии.
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