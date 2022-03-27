Украина в 1,5 раза повысит налоги для компаний, которые остаются работать в России

В Украине увеличат налоговые ставки для международных компаний, получающих доход с территории России. Все прямые налоги на доход и имущество для таких компаний будут увеличены на 50%. Об этом сообщил нардеп, глава профильного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

По его словам, такая инициатива уже согласована с Государственной налоговой службой и Министерством финансов.

«Согласовали концепт законопроекта, согласно которому к таким компаниям будут применяться ставки прямых налогов (на доход и имущество) с коэффициентом 1.5», — сообщил он.

К тому же, как отметил нардеп, «компании ожидают и некоторые другие налоговые стимулы по прекращению финансирования налогами государства, уничтожающего ту страну, из которой они по меньшей мере, получают доход».

Соответствующий законопроект зарегистрируют в Раде уже на следующей неделе.