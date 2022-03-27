 
«  
  »

У Києві відновиться дистанційне навчання з 28 березня

28 березня навчальні заклади Києва відновлять роботу в дистанційному режимі

Про це повідомила пресслужба КМДА.

За словами заступника голови КМДА Валентина Мондриївського, педагогічні колективи Києва готові розпочати освітній процес дистанційно з 28 березня.

«З понеділка заклади загальної середньої, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти столиці відновлять навчання в онлайн форматі. Ми приймали це рішення, спираючись на думку фахівців, в першу чергу психологів, які підтримують відновлення навчального процесу. Мета дистанційного навчання під час війни — не лише засвоєння нових знань, а й психологічна підтримка, спілкування, перемикання уваги дітей», — зазначив він.

Валентин Мондриївський зауважив, що викладачам дали сигнал, що навчання має бути без негативних оцінок і домашніх завдань великого обсягу, оскілько воно має допомагати дитині, а не завдавати стресу та хвилювань.

«Зараз не час фокусуватися тільки на вивченні нового матеріалу. Заняття мають бути орієнтованими і на повторювання – це буде ефективніше», — пояснив заступник голови КМДА.

Він додав, що Київ має достатній досвід та потужну базу для організації дистанційного навчання. Також для учнів і вчителів створили мережу онлайн-сервісів з метою розвитку та підтримки.

«Київ має  досвід проведення такого навчання ще з часів карантинних обмежень. Напередодні педагогічні колективи вже розпочали навчальні, психологічні та розвивальні консультації з дітьми. Задля цього директори закладів освіти отримали чітку інструкцію, які платформи можна використовувати та яка мета залучення учнів», — наголосив Валентин Мондриївський.

27 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  