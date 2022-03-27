США выделят Украине 100 млн долларов на защиту гражданского населения и объектов

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил 26 марта, что администрация Белого дома направит Украине дополнительную помощь в 100 млн долларов. Она пойдет конкретно на укрепление потенциала министерства внутренних дел Украины с целью содействия «обеспечению безопасности границ, поддержанию функций гражданского правопорядка и защите критически важной правительственной инфраструктуры».

Ранее президент Байден, в ходе своего визита в Польшу, сказал, что всесторонняя помощь, которую Запад оказывает украинцам, будет увеличиваться, и ее будут оказывать в плотном контакте с правительством Украины.

«От имени американского народа мы готовы предоставить еще миллиард долларов для тех, кто стал беженцем, и для тех, кто пострадал… в результате негативного влияния этой войны на продовольственную безопасность», — добавил президент США.