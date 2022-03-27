Часть населенных пунктов в Луганской области из-за обстрелов остаются без газа, света и воды Найбільші банки Японії припиняють доларові операції зі Сбербанком РФ » Серйозної реакції Заходу не було, – Никифоров про ракетний обстріл Львова під час візиту Байдена до Польщі Спікер президента України Сергій Нікіфоров заявив, що серйозної реакції Заходу на ракетний обстріл Львова, який розташований за 80 км від кордону з Польщею, не було. При тому, що це трапилося, коли американський президент Джо Байден перебував з візитом у Польщі. Про це він заявив під час телемарафону, передає «Еспресо.Захід«. «На жаль, будь-яких серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули», – сказав Никифоров. За його словами, це підтверджує слова Зеленського про те, що Росія має апетити за межами України.