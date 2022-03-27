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Серйозної реакції Заходу не було, – Никифоров про ракетний обстріл Львова під час візиту Байдена до Польщі

Сергій Никифоров

Про це він заявив під час телемарафону, передає «Еспресо.Захід«.

«На жаль, будь-яких серйозних коментарів, серйозних заяв щодо обстрілу Львова, близького падіння ракет до кордонів НАТО, ми не почули», – сказав Никифоров.

За його словами, це підтверджує слова Зеленського про те, що Росія має апетити за межами України.

27 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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