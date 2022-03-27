Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины — ВСУ сбили 87%



26 марта Россия выпустила рекордное одномоментное количество ракет по территории Украины, подсчитал The Insider на основе данных своих источников. 52 ракеты были выпущены с кораблей Черноморского флота из акватории Севастополя и не менее 18 — с территории Беларуси. Общая стоимость этих ракет превышает $340 млн прямых производственных расходов в ценах 2020 года, а с учетом логистики — до полумиллиарда долларов одномоментно только залпами с кораблей Черноморского флота.

При этом ПВО Украины поставила рекорд по сбитым целям: из как минимум 70 выпущенных Россией ракет долетели только восемь. Остальные были уничтожены в небе. Россия производила обстрел в том числе по территории, находящейся в непосредственной близости от границы Польши. В тот же день там находился с визитом президент США Джо Байден.

Ранее источники The Insider сообщали, что Россия за 26 марта выпустила по территории Украины до 50 ракет. Часть из них пришлась на Львов: российская сторона обстреляла склад топлива и оборонный объект.

https://theins.press/news/249702