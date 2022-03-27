Рашисти стягують до Київської області підрозділи десантників

Російська влада перекидає до Київської області підрозділи повітряно-десантних військ.

Кадри з десантниками поширює російська пропаганда.

Метадані відеофайлів які поширюються свідчать, що кадри зняті ще 21 березня, відтак заведення підрозділів було щонайменше тиждень тому.

Російські БТР-82 в Київській області, 21 березня 2022 На кадрах видно колони в яких є БМД-2, БТР-82, вантажівки з гарматами Д-30.

Рух колони російських десантників в Київській області, 21 березня 2022 Також пропагандисти поширили відео з розрахунком ПТРК “Фагот”.

Оператор ПТРК “Фагот” в Київській області зі складу ПДВ ЗС РФ, 23 березня 2022 Окупанти зі складу ПДВ Росії ведуть обстріли із застосуванням 120 мм мінометів.

Рашисти зі складу ПДВ ЗС РФ ведуть вогонь з 120 мм міномета в Київській області, 25 березня 2022 Техніка десантників рашистів має тактичну позначку “V”. На території Білорусі протягом останнього тижня фіксується велика кількість переміщень військової техніки дорогами та залізничними ешелонами з відповідною позначкою.