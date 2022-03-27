Рашисти стягують до Київської області підрозділи десантників

Російська влада перекидає до Київської області підрозділи повітряно-десантних військ.
Кадри з десантниками поширює російська пропаганда.
Метадані відеофайлів які поширюються свідчать, що кадри зняті ще 21 березня, відтак заведення підрозділів було щонайменше тиждень тому.
На кадрах видно колони в яких є БМД-2, БТР-82, вантажівки з гарматами Д-30.
Також пропагандисти поширили відео з розрахунком ПТРК “Фагот”.
Окупанти зі складу ПДВ Росії ведуть обстріли із застосуванням 120 мм мінометів.
Техніка десантників рашистів має тактичну позначку “V”. На території Білорусі протягом останнього тижня фіксується велика кількість переміщень військової техніки дорогами та залізничними ешелонами з відповідною позначкою.
Такі дії ворога свідчать про те, що Київський напрямок є для рашистів пріоритетним, оскільки росіяни перекидають сюди найкращі свої частини, які теоретично здатні вести наступальні дії.
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