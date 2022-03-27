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Позиція Орбана щодо війни РФ проти України дорого коштуватиме Угорщині, — Дуда

Віктор Орбан

Про це Анджей Дуда заявив у інтерв’ю телеканалу TVN24.

За його словами, йому важко зрозуміти позицію Орбана, який не хоче відмовлятися від російських енергоносіїв, на тлі того, що окупанти з РФ коять в Україні.

«Перед обличчям російської агресії в Україні, загибеллю тисяч людей в Україні, мирних жителів, бомбардування житлових масивів, знищення багатоповерхівок російською армією, тих злочинів за визначенням міжнародного права, мені важко зрозуміти таке ставлення», — сказав Дуда.

Він додав, що така політика Орбана дорого коштуватиму Угорщині.

«Чи не він призвів Угорщину до практично повної залежності від Росії? У них є АЕС, яка виробляє енергію для Угорщини, кілька років тому вони уклали контракт з російськими структурами на модернізацію цієї станції, тому ця залежність величезна», — пояснив Дуда.

27 марта, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина

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