Отныне у России нет железнодорожного сообщения ни с одной страной ЕС

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

27 марта состоятся последние рейсы Allegro между Санкт-Петербургом и Хельсинки, которые обеспечивал финский оператор поездов VR.

«Мы продолжали эксплуатировать Allegro в соответствии с инструкциями властей, чтобы обеспечить доступ к Финляндии для финнов. В течение этих недель люди, желавшие уехать из России, успели покинуть страну», — сообщил Старший вице-президент по обслуживанию пассажиров VR Топи Симола.

Также Финляндия прекращает и грузовые железнодорожные перевозки из РФ.

«Укрзализныця призывает и дальше продолжить железнодорожную блокаду России и ускорить принятие решения по остановке транзитного маршрута между Китаем и Польшей, проходящего через Россию и Беларусь. Также Укрзализныця призвала в официальном письме членов Организации сотрудничества железных дорог прекратить перевозки с Россией и отлучить ее представителей от участия в международных организациях и лишить права принимать какие-либо решения», — добавляют в пресс-службе.

Ранее российские железные дороги, белорусская железная дорога и их дочерние компании были исключены из Международного союза железных дорог (UIC).