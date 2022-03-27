Найбільші банки Японії припиняють доларові операції зі Сбербанком РФ

Про це пише Japan Today.

MUFG Bank, Mizuho Bank і Sumitomo Mitsui Banking Corp ухвалили рішення про припинення доларових операцій і грошових переказів зі Сбербанком у через повномасштабну війну РФ проти України й санкції США. MUFG Bank також не надсилатиме гроші до Сбербанку в інших іноземних валютах.

За словами джерел, зрив доларових операцій із російським банком, імовірно, змусить японські компанії, що мають бізнес у Росії, шукати альтернативні способи врегулювання платежів, наприклад, не американські банки.

США наклали санкції на Сбербанк у лютому, а заборона на доларові операції з банком набуде чинності 2 квітня.

Сбербанк не належить до російських банків, виключених зі SWIFT. Багато японських компаній, що працюють у РФ, використовують його для розрахункових потреб.

Три банки Японії вже призупинили операції з іншими великими російськими банками, зокрема з другою за величиною російською фінансовою установою ВТБ Банк, який відключили від SWIFT 12 березня.