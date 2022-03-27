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На Миколаївщині українські військові збили три крилаті ракети окупантів

26 березня на Миколаївщині українські десантники збили три російські крилаті ракети

Про це повідомило Міноборони.

«Протягом минулої доби, на Миколаївщині, підрозділами протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито три крилатих ракети, випущенні окупантами зі ЗС РФ», — заявили в міністерстві.

ЗСУ збили російські ракети з переносних зенітних ракетних комплексів. У Міноборони заувадили, що за час повномасштабного вторгнення РФ ППО ДШВ ЗСУ збили близько 20 російських повітряних об’єктів: літаки, гелікоптери, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати.

  • Нагадаємо, 25 березня на Одещині ЗСУ збили три крилаті ракети росіян.
27 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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