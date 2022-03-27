Кремль відмовляється від захоплення Києва та Одесси

The Washington Post пише про вимушену зміну раніше декларованих цілей російського вторгнення в Україну.
Агресор заявив, що переорієнтовує свою «кампанію» в Україні на схід країни, фактично відмовляючись від планів захопити Київ. Причина — провал наступальних операцій і катастрофічні втрати живої сили і техніки
Та на Сході в нього теж ситуація не набагато краща. Окрім того, що Маріупіль вже в глибокому оточенні, більш наявних успіхів немає — біля Ізюму та Северодонецьку орки зупинені, а в деяких місцях тактичний контрнаступ ЗСУ.
Також в районі Харкова точаться потужні бої зі звільнення передмість, та міст-супутників.
Є великі втрати серед російських військових — окремі підрозділи мають не більше 40-50% особового складу, та техніки.
Загалов, віськові аналітики в Пентагоні та Британії вважають, що наступ російської армії на Сході буде повністю зупинено вже за тиждень.
Віктор Шевчук.
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