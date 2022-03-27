Мінфін знайшов додатково 6 мільярдів на підтримку громад під час війни Кіану Рівз засвітився з плакатом “Все буде Україна” » Кремль відмовляється від захоплення Києва та Одесси The Washington Post пише про вимушену зміну раніше декларованих цілей російського вторгнення в Україну. Агресор заявив, що переорієнтовує свою «кампанію» в Україні на схід країни, фактично відмовляючись від планів захопити Київ. Причина — провал наступальних операцій і катастрофічні втрати живої сили і техніки Та на Сході в нього теж ситуація не набагато краща. Окрім того, що Маріупіль вже в глибокому оточенні, більш наявних успіхів немає — біля Ізюму та Северодонецьку орки зупинені, а в деяких місцях тактичний контрнаступ ЗСУ. Також в районі Харкова точаться потужні бої зі звільнення передмість, та міст-супутників. Є великі втрати серед російських військових — окремі підрозділи мають не більше 40-50% особового складу, та техніки. Загалов, віськові аналітики в Пентагоні та Британії вважають, що наступ російської армії на Сході буде повністю зупинено вже за тиждень. Віктор Шевчук.