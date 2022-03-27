Сборные Нидерландов и Дании сыграют с флагом Украины на футболках и пожертвуют деньги детям, пострадавшим от российской агрессии Біля Львова пролунало ще три потужні вибухи » Из изолированного россиянами Славутича планируют сделать гумкоридор В изолированный армией РФ город Славутич планируется гуманитарный коридор Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона. «К сожалению, Славутич полностью изолирован, враг зашел в город, был задержан городской голова. Но с 9 утра около четырех тысяч местных жителей вышли на митинг против агрессора. Сейчас городской голова вместе с командой руководит гуманитарными вопросами в городе. Там не хватает продуктов, средств гигиены, медикаментов. Эти вопросы пытаемся решить, планируем проведение гуманитарного коридора», — сказал Павлюк.