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Из изолированного россиянами Славутича планируют сделать гумкоридор

В изолированный армией РФ город Славутич планируется гуманитарный коридор

Об этом заявил глава Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в эфире всеукраинского телемарафона.

«К сожалению, Славутич полностью изолирован, враг зашел в город, был задержан городской голова. Но с 9 утра около четырех тысяч местных жителей вышли на митинг против агрессора. Сейчас городской голова вместе с командой руководит гуманитарными вопросами в городе. Там не хватает продуктов, средств гигиены, медикаментов. Эти вопросы пытаемся решить, планируем проведение гуманитарного коридора», — сказал Павлюк.

27 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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