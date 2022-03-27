Эксперты: вторжение России в Украину – начало новой эры в Европе

Президент Байден, который находится в Брюсселе, заявил, что НАТО согласилось создать четыре новые боевые группы в Словакии, Румынии, Болгарии и Венгрии. Ожидается, что американский президент в рамках своего визита посетит Варшаву. Столицу Польши уже посетили вице-президент Камала Харрис, министр обороны США Ллойд Остин и Госсекретарь Энтони Блинкен. Программа визита и переговоров американского лидера с союзниками стала предметом обсуждения в Германском фонде Маршалла. Эксперты отметили, что визит Джо Байдена на фоне войны России против Украины, которая длится уже месяц, носит не только символический, но и практический характер.

Визит президента Байдена в Европу и Польшу призван продемонстрировать приверженность США Североатлантическому альянсу. Такое мнение высказал эксперт Германского фонда Маршалла Стивен Кейл (Steven Keil, German Marshall Fund).

«Стоит отметить важность американского лидерства с момента российского вторжения в Украину. Также мне показалось значительным, что Соединенным Штатам немного уступили и позволили европейским союзникам и партнерам возглавить определенные усилия по санкциям. Мы увидели огромный сдвиг в политике Германии, Дании, Швеции и других стран, которые принимали важные решения. Визит президента Байдена – демонстрация со стороны США, что политическая приверженность Вашингтона никуда не денется, и я думаю, что во многих отношениях она будет определять ход встреч», – отметил он.

Михал Барановски (Michal Baranowski) – директор Варшавского офиса – считает, что от визита американского президента зависит ряд конкретных шагов по обеспечению безопасности не только Польши и стран-членов альянса, но и Украины.

«Мы ожидаем, что, во-первых, США ускорят доставку оружия в Украину, которая стала настоящим прифронтовым государством в борьбе между автократиями и демократиями. США должны сделать все возможное, чтобы поддержать Украину, и как можно быстрее доставить эту военную помощь на восемьсот миллионов долларов. – указал он. – Во-вторых, необходимо разместить системы противовоздушной и противоракетной обороны на восточном фланге НАТО, особенно в Польше и Румынии. Если мы разместим их достаточно близко к украинской границе, то они смогут частично прикрыть Украину. В-третьих, нам нужно быстро усилить присутствие НАТО на восточном фланге. Четвертый, и самый важный момент, в более долгосрочной перспективе заключается в том, что нам следует осознать новую реальность конфронтации с Россией, признать, что это будет долгосрочная конфронтация и что это должно быть отражено в измененной позиции НАТО».

Директор парижского офиса Александра де Хооп Шеффер (Alexandra de Hoop Schaeffer) отмечает, что российское вторжение в Украину ознаменовало собой начало новой эры в Европе. По ее словам, европейцы вынуждены переосмыслить свою оборонную позицию, а также безопасность на европейском континенте.

«Война в Украине выявила стратегическую цену нашей экономической и энергетической зависимости от России. Возврата к статус-кво до 24 февраля – дня, когда Россия вторглась в Украину, уже не будет. Мы вступили в эпоху конфронтации с Россией. Это просто новая реальность. Украина отчаянно нуждается в гораздо большей помощи, особенно в плане поставок оружия, но не только. И поэтому нам нужно ускорить нашу поддержку, пока не стало слишком поздно. Это не вопрос месяцев или недель, это вопрос дней», – считает она.

Эксперты надеются услышать от президента Байдена, каким будет послевоенный мир и считают, что Украине необходим новый «План Маршалла» после окончания боевых действий.