В Мелитополь прибыли танки под флагом непризнанной Южной Осетии, — Запорожская ОВА Серйозної реакції Заходу не було, – Никифоров про ракетний обстріл Львова під час візиту Байдена до Польщі » Часть населенных пунктов в Луганской области из-за обстрелов остаются без газа, света и воды 27 марта в результате вражеских обстрелов ряд населенных пунктов в Луганской области остаются без электроэнергии, газоснабжения и доступа к воде Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай. Без света остаются 95 312 человек: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью. Без газа остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично. Также отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.