Часть населенных пунктов в Луганской области из-за обстрелов остаются без газа, света и воды

27 марта в результате вражеских обстрелов ряд населенных пунктов в Луганской области остаются без электроэнергии, газоснабжения и доступа к воде
Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.
Без света остаются 95 312 человек: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью.
Без газа остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично.
Также отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.
Leave a Reply