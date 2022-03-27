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Часть населенных пунктов в Луганской области из-за обстрелов остаются без газа, света и воды

27 марта в результате вражеских обстрелов ряд населенных пунктов в Луганской области остаются без электроэнергии, газоснабжения и доступа к воде

Об этом сообщил глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

Без света остаются 95 312 человек: обесточены 32 населенных пункта области – 12 частично и 20 полностью.

Без газа остаются 27 населенных пунктов (около 41 000 абонентов) – 23 полностью и 5 частично.

Также отсутствует водоснабжение в городах Рубежное и Попасная, частично ограничена подача воды на Золотое, села Горской громады, проблемы с подачей воды есть также в Северодонецке и Лисичанске.

27 марта, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина

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