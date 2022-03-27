Бронежилети та каски в Україні прирівняли до гумдопомоги

Уряд прирівняв бронежилети і захисні каски, які закуповуються закордоном волонтерами, до гуманітарної допомоги.

Про це інформує Мілітарний.

Учора, 26 березня, Кабінет Міністрів України прийняв Постанову, якою бронежилети та каски прирівнюються до гуманітарної допомоги.

Відтепер для їхнього ввезення потрібна лише декларація, повідомила під час телемарафону віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

“Постанова полягає в тому, що ми прирівняли бронежилети й каски до гуманітарної допомоги. Тепер (потрібна – ред.) лише декларація, щоб ввезти бронежилети та каски”, – сказала Верещук.

Захисний шолом «Каска-1М» Фото з відкритих джерел

Також спрощено ввезення низки товарів нецивільного призначення.

Спростили також ввезення пластин для бронежилетів, переносних радіостанцій нецивільного призначення, БПЛА (безпілотники) та квадрокоптерів нецивільного призначення, біноклів, оптичних труб та монокулярів нецивільного призначення, коліматорних та оптичних прицілів нецивільного призначення, а також тепловізорів та прилади нічного бачення.