Из изолированного россиянами Славутича планируют сделать гумкоридор Байден про Путіна:“Він м’ясник” » Біля Львова пролунало ще три потужні вибухи Повітряна тривога на території міста й області зберігається Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, передає «Еспресо.Захід». Як додав згодом Андрій Садовий, унаслідок нових ракетних ударів по Львову завдано значних збитків об’єктам інфраструктури. Житлові будинки не постраждали. На місці події працюють відповідні служби, триває гасіння пожежі. Зазначиом, за повідомленням Львівської ОВА, вибухи пролунали о 18:55 поблизу Львова. Про новий ракетний удар повідомив і мер Львова Андрій Садовий.