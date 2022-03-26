Захисники Донбасу відбили 9 атак, знищили 3 літаки, майже 40 одиниць техніки та 170 ворогів

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил у Facebook, інформує Еспресо.TV.

«Завдяки умілим діям та майстерності військовослужбовців угруповання Об’єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито 9 атак ворога. Наші воїни завдали втрат російським окупантам. Зокрема, українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника. Загальні втрати загарбників склали до 170 осіб», — йдеться у повідомленні.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літака та три безпілотних літальних апарати противника типу «Орлан-10».