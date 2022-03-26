Ворог забрав частину військ із Сумщини в РФ, на Херсонщині лунають вибухи
На Київщині тривають бої з ворогом, у деяких районах активізуються диверсанти, на Сумщині росіяни вивели частину військ з території України.
Джерело: дані обласних військових адміністрацій
Деталі: Станом на 8.00 ситуація в регіонах
Київщина
Вночі — повітряні тривоги по всій області. В Бучанському районі обстріли градами та ракетами Білогородської громади, Святепетрівське. Бої в Макарові, Ірпіні, Гостомелі. Активизуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. В Броварському районі ніч пройшла тихо.
Чернігівщина
Чернігів мужньо тримає оборону. Ситуація в місті залишається складною.
Leave a Reply