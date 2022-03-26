Супутникові термінали Starlink атакували російські хакери Окупанти вторглися в Славутич, захопили лікарню та викрали мера, – голова Київської ОВА » Ворог забрав частину військ із Сумщини в РФ, на Херсонщині лунають вибухи На Київщині тривають бої з ворогом, у деяких районах активізуються диверсанти, на Сумщині росіяни вивели частину військ з території України. Джерело: дані обласних військових адміністрацій Деталі: Станом на 8.00 ситуація в регіонах Київщина Вночі — повітряні тривоги по всій області. В Бучанському районі обстріли градами та ракетами Білогородської громади, Святепетрівське. Бої в Макарові, Ірпіні, Гостомелі. Активизуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. В Броварському районі ніч пройшла тихо. Вночі — повітряні тривоги по всій області. В Бучанському районі обстріли градами та ракетами Білогородської громади, Святепетрівське. Бої в Макарові, Ірпіні, Гостомелі. Активизуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. В Броварському районі ніч пройшла тихо. Чернігівщина Чернігів мужньо тримає оборону. Ситуація в місті залишається складною.