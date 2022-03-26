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Ворог забрав частину військ із Сумщини в РФ, на Херсонщині лунають вибухи

На Київщині тривають бої з ворогом, у деяких районах активізуються диверсанти, на Сумщині росіяни вивели частину військ з території України.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій

Деталі: Станом на 8.00 ситуація в регіонах

Київщина

Вночі — повітряні тривоги по всій області. В Бучанському районі обстріли градами та ракетами Білогородської громади, Святепетрівське. Бої в Макарові, Ірпіні, Гостомелі. Активизуються ДРГ. Ворог намагається проводити ротацію. Славутич ізольований. В Броварському районі ніч пройшла тихо.

Чернігівщина

Чернігів мужньо тримає оборону. Ситуація в місті залишається складною.

26 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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