США послаблять митні обмеження проти Китаю за сотнями товарів Прем’єр Британії провів «відверту» розмову щодо України з лідером Китаю » У Вінниці окупанти завдали ракетного удару по території штабу ПС ЗСУ Російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці. Джерело: пресслужба Командування ПС ЗСУ Дослівно: «Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.». Деталі: У повідомленні зазначили, що загарбники запустили всього шість ракет по Вінниці. Кілька з них збила українська система протиповітряної оборони, але частина влучила в будівлі командування. Руйнування інфраструктури, за словами пресслужби штабу ПС ЗСУ, суттєві. Кілька з них збила українська система протиповітряної оборони, але частина влучила в будівлі командування. Руйнування інфраструктури, за словами пресслужби штабу ПС ЗСУ, суттєві.