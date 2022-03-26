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У Вінниці окупанти завдали ракетного удару по території штабу ПС ЗСУ

Російські ракети влучили на територію Командування Повітряних Сил у Вінниці.

Джерелопресслужба Командування ПС ЗСУ

Дослівно: «Сьогодні, 25 березня, близько 16.30, російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування Повітряних Сил ЗС України у Вінниці.».

Деталі: У повідомленні зазначили, що загарбники запустили всього шість ракет по Вінниці.

Кілька з них збила українська система протиповітряної оборони, але частина влучила в будівлі командування. Руйнування інфраструктури, за словами пресслужби штабу ПС ЗСУ, суттєві.

26 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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