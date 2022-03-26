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У Чернігові залишилось менше половини населення, — мер

У Чернігові залишилося 120 тис. жителів, до повномасштабного вторгнення РФ було 280-290 тис.

Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, передає Укрінформ.

“З колишніх 280-290 тисяч нині в місті залишається 120-130 тисяч жителів. З міста вдалося вивезти онкологічну лікарню та ряд інших закладів. Однак в окупації залишився психоневрологічний диспансер та будинок для літніх людей. Частина городян залишили своїх батьків, якими тепер опікуються міські медичні заклади”, — сказав він.

За словами Атрошенка, в Чернігові немає електрики, розвозиться вода.

Мер додав, що росіяни свідомо знищують інфраструктуру — школи, лікарні, стадіони й бібліотеки.

26 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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