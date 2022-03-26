США послаблять митні обмеження проти Китаю за сотнями товарів

Адміністрація Байдена дозволить понад 350 китайським товарам обійти високі імпортні мита, введені експрезидентом Дональдом Трампом.
Про це повідомляє New York Times з посиланням на Торговельний офіс США.
Під час свого терміну Трамп ввів проти Китаю мита на товари вартістю 360 мільярдів доларів у розпал торговельної війни між Вашингтоном і Пекіном. Через тиск з боку бізнесу адміністрація Трампа дозволила певним продуктам уникнути мит до 2020 року.
Торговельний офіс США заявив, що відновить деякі тарифні виключення, термін дії яких закінчився в кінці 2020 року, але які відмовився відновлювати тодішній президент США Дональд Трамп.
Адміністрація Байдена зазнала тиску з боку законодавців і бізнес-спільноти щодо відновлення виключень з митних бар’єрів. Бізнес стверджував, що тарифи завдають шкоди компаніям і споживачам і ставлять США в неконкурентне становище.
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