Росія далі бомбитиме міста, щоб деморалізувати українські сили, – Міноборони Великої Британії

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

«Російські війська неохоче беруть участь у великомасштабних міських піхотних операціях, вважаючи за краще покладатися на невибіркове використання повітряних і артилерійських бомбардувань в спробі деморалізувати обороняються сили», – йдеться в повідомленні.

У Міністерстві зазначають, що Росія продовжує облягати великі українські міста, включаючи Харків, Чернігів і Маріуполь.

«Цілком ймовірно, що Росія продовжить використовувати свою важку вогневу міць в міських районах, прагнучи обмежити свої і без того значні втрати, ціною нових жертв серед цивільного населення», – додають у дописі.