Російські загарбники під час війни вбили 136 українських дітей

Станом на ранок 26 березня, на 31-й доби повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинуло вже 136 дітей.

Джерело: Офіс Генпрокурора України у Telegram

Поранення різного ступеня тяжкості отримали 199 дітей. Найбільше постраждало дітей у Київській — 64, Харківській — 44, Донецькій — 50, Чернігівській — 38, Миколаївській — 28, Луганській — 25, Запорізькій — 17, Херсонській – 20 областях, Києві — 16, Житомирській — 15 та Сумській — 14 областях.

Життя втратили 136 дітей.

25 березня року внаслідок обстрілу військовими РФ на Донеччині загинула, ще одна отримала поранення.

24 березня року 13-річна дівчинка з селища на Миколаївщині внаслідок артобстрілу російськими військовими отримала численні поранення обличчя.

23 березня року через обстріл окупантами пішохідного моста в м. Чернігів, родина з 11-річним хлопчиком отримали тілесні ушкодження у вигляді осколкових поранень.

Через щоденні бомбардування та обстріли пошкоджено 570 закладів освіти, 73 з яких зруйновано повністю. Найгірша ситуація у Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та місті Київ. Крім того, постраждали від ворожого вогню понад 40 закладів для дітей, серед яких лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.

Важливо: Ці дані не є остаточними, оскільки відсутня можливість огляду місць обстрілів в районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.