Російські окупанти будуть зосереджуватися на Півдні й Сході України

Публіцист розповів про це в етері Еспресо.TV.

«Окупанти змінили тактику. Російська армія більше не намагається бути армією, що звільняє. Вона перетворилася на армію, що захоплює. Тому російські окупанти зараз не соромляться використовувати методи, які ми востаннє бачили на наших землях 70 років тому. Я маю на увазі всі ці обстріли житлових кварталів», — зазначив Казарін.

На думку журналіста, Російська Федерація хоче захопити якнайбільше українських територій, аби посилити позицію на офіційних перемовинах з Україною.

«Росія прагне захопити якнайбільше для того, щоб потім використовувати це як предмет для торгів з українською делегацією. Саме тому окупанти більше просуваються на Півдні й Сході. Тому росіяни зараз не хочуть зосереджуватися на 5-ох напрямках відразу, як вони це робили, а зосередитись на кількох, аби просування на українські землі потім використовувати як аргумент під час торгів», — зауважив Павло Казарін.