Прем’єр Британії провів «відверту» розмову щодо України з лідером Китаю

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів «відверту» розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо ситуації в Україні.
Про це йдеться у заяві Даунінг-стріт, пише «Європейська правда«.
«Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі ситуацію в Україні. Це була чесна і відверта розмова, що тривала майже годину. Вони домовилися поговорити знову найближчим часом», – заявили в офісі британського прем’єра.
Згідно з повідомленням, опублікованим державним китайським агентством «Сіньхуа», Сі Цзіньпін сказав Джонсону, що його країна відіграє «конструктивну роль» у відновленні миру в Україні.
Leave a Reply