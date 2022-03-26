Прем’єр Британії провів «відверту» розмову щодо України з лідером Китаю

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів «відверту» розмову з головою КНР Сі Цзіньпіном щодо ситуації в Україні.

Про це йдеться у заяві Даунінг-стріт, пише «Європейська правда«.

«Лідери обговорили низку питань, що становлять взаємний інтерес, у тому числі ситуацію в Україні. Це була чесна і відверта розмова, що тривала майже годину. Вони домовилися поговорити знову найближчим часом», – заявили в офісі британського прем’єра.

Згідно з повідомленням, опублікованим державним китайським агентством «Сіньхуа», Сі Цзіньпін сказав Джонсону, що його країна відіграє «конструктивну роль» у відновленні миру в Україні.

«Сі Цзіньпін виклав важливу позицію КНР. Він наголосив, що світовій спільноті слід просувати мирні переговори, щоб створити умови для політичного вирішення українського питання, а також повернення миру в Україну. Китайська сторона, як і раніше, готова грати у цьому відношенні конструктивну роль», — йдеться у повідомленні.