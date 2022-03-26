Окупанти вторглися в Славутич, захопили лікарню та викрали мера, – голова Київської ОВА

Про це повідомляє голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Відомо, що у місті проходить проукраїнський мітинг з національною символікою. Жителі зібрались на головній площі та сканують – «Славутич — це Україна», «Слава Україні».

Олександр Павлюк заявив, що окупанти відкрили вогонь в повітря та кидають світошумові гранати у натовп.

«Але жителі не розходяться, навпаки їх становиться більше. Люди почали рух до лікарні, яку захопили орки», – додав він.

Також відомо, що мер міста Юрій Фомічів був викрадений російськими військовими. Наразі міська рада у повному складі продовжує свою роботу.