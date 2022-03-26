Нідерланди планують підготувати прихисток для 15 тис. українських біженців: переобладнають офіси та в’язницю

Про це пише видання NOS.

Для притулку переобладнають офісні приміщення та в’язницю. Уряд хоче створити спеціальну організацію для формування наступного етапу прийому біженців. Щоб до програми долучились будівельна галузь та житлово-будівельні товариства. Так хочуть запобігти витіснення інших шукачів житла в країні, але Де Йонге визнав, що цьому важко запобігти повністю.

Наразі муніципалітети надали загалом близько 28 тис. місць прийому для біженців з України.