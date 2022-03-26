Байден про Путіна:“Він м’ясник” ЗСУ відбили наступи на Ірпінь з трьох напрямків, — мер » На Волині у п’яних за кермом вилучатимуть авто й віддаватимуть ЗСУ Починаючи з суботи, 26 березня 2922 року, на території Волинської області у нетверезих водіїв вилучатимуть транспорті засоби. Техніку передаватимуть захисникам України Такий наказ затверджено начальником Волинської обласної військової адміністрації Юрієм Погуляйко. Копію документу оприлюднено на сторінці ОВА у Фейсбук, інформує Еспресо.TV. «Від сьогодні на Волині у водіїв, які сіли за кермо в стані алкогольного або наркотичного сп’яніння, вилучатимуть автомобіль. Вилучений транспорт буде переданий для потреб Збройних сил України», — зазначає пресслужба Волинської ОВА. Контролюватиме виконання наказу перший заступник голови адміністрації Сергій Мовенко.