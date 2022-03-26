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На Харківщині ЗСУ звільнили декілька населених пунктів, — Олег Синєгубов

Збройні Сили України не лише захищають свої позиції, а переходять в контрнаступ

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає «Еспресо. TV«.

«У напрямку Малої Рогані вже звільнили кілька населених пунктів, зараз там тривають бої. Тривають бої і на Ізюмському напрямку, там наші війська також тримають оборонні позиції! Збройні Сили України продовжують обороняти Харківщину і не відступають ні на метр. За нами — перемога! «, — повідомив Олег Синєгубов.

Також голова Харківської ОДА привітав усіх нацгвардійців із професійним днем.

«Передаю окреме вітання Східному територіальному управлінню Нацгвардії, а також Національній академії Нацгвардії. Ви молодці, ви тримаєте передові позиції та захищаєте рідну землю — це почесна місія. Сьогодні вами пишається вся країна!», — сказав Олег Синєгубов.

26 марта, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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