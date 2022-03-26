Кремль вербует эстонцев в качестве шпионов перед возможным вторжением

Кремль вербует эстонцев в качестве шпионов перед возможным вторжением — вероятнее всего такие планы у Путина уже имеются.

Министр внутренних дел Эстонии предупредил, что агенты российской разведки пытаются завербовать шпионов, чтобы предоставить информацию о границе Эстонии и о том, насколько легко можно проникнуть через нее, пишет Guardian.

Кристиан Яани, бывший высокопоставленный офицер полиции, сказал, что российские операции «влияния» «значительно активизировались» в последние недели по мере эскалации напряженности в регионе в связи с вторжением России в Украину .

В Эстонии опасаются, что невольные граждане могут быть превращены в шпионов, работающих на русских внутри страны, чтобы нагнетать напряженность, дестабилизировать протест, фотографировать военную инфраструктуру или даже собирать разведданные о возглавляемой Великобританией миссии НАТО в стране, которая теперь увеличился вдвое.