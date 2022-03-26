Британія надасть Україні далекобійну артилерію, а Туреччина надішле нову партію Bayraktar

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів зустріч з британським прем’єром Борисом Джонсоном під час позачергового саміту лідерів НАТО у Брюсселі. На ньому сторони домовилися про нову допомогу для України. Про це повідомляє турецьке видання Yeni Şafak. Також подробиці повідомив український журналіст Ростислав Демчук, який був на пресконференції.

Так, Британія планує поставити Україні антибатарейні комплекси для знищення російської далекобійної артилерії, з якої зараз обстрілюють Маріуполь. За словами Демчука, британська артилерія зможе знищувати російські кораблі на далекій відстані.

Натомість Туреччина направить в Україну чергову партію безпілотників Bayraktar, а також партію потужних колісних тягачів.

За даними британського видання Daily Mail, під час зустрічі Джонсон наголошував, що Україна виграє війну проти росії навіть попри протиріччя всередині НАТО щодо постачання танків та літаків до України.