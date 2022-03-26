Байден приєднався до зустрічі глав МЗС і Міноборони України і США

Президент США Джо Байден проводить переговори з двома українськими міністрами в Польщі – це його перша особиста зустріч з українськими високопосадовцями після початку війни.

Про це, як пише «Європейська правда», повідомляє BBC.

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У Білому домі заявили, що Байден «загляне» на зустріч держсекретаря США Ентоні Блінкена та міністра оборони США Ллойда Остіна з їхніми українськими колегами Дмитром Кулебою та Олексієм Резніковим.

Байден перебуває в Польщі з п’ятниці, а також зустрічається зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою. Пізніше в суботу він має виголосити важливу промову про війну.

Дехто каже, що той факт, що українські міністри виїхали з своєї країни, є ознакою їх зростання впевненості в тому, як йде війна з Росією.