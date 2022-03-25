Ворога вибили із Малинівки на Зароріжжі

Українські воїни вибили російських окупантів із села Малинівка під Гуляйполем.

Про це інформує Мілітарний.

Сили оборон України продовжують стримувати просування ворога в напрямку Запоріжжя, а на окремих напрямках змушують противника відступати.

Напередодні прес-служба Запорізької ОДА з посиланням на голову Малинівської громади Володимира Шиша повідомила про звільнення цього населеного пункту.

Тероборона провела наступальну операцію, під час якої було звільнено село Малинівка Пологівського району. На цей час триває зачистка населеного пункту від диверсантів та залишків російських військових.

Ілюстраційне зображення. Знищена техніка російських військових на Запоріжжі. Березень 2022

Із п’яти великих сіл, що входять до складу громади, повністю окупованими залишаються населені пункти Любимівка та Новозлатопіль.