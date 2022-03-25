В ЄС підозрюють, що Китай може постачати технічне обладнання до РФ, щоб пом’якшити вплив санкцій

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два джерела.

ЄС стурбований тим, що Китай готовий допомогти уряду Володимира Путіна подолати економічні санкції, які європейські чиновники запровадили разом із США, Великою Британією та Японією. Особливий акцент робиться на доступності високотехнологічних компонентів.

Американські чиновники також попередили, що Пекін може надати допомогу Путіну. На саміті НАТО був широкий консенсус щодо того, що союзники повинні запобігти наближенню Китаю до Росії, але не було домовленості щодо того, як їм цього досягти, сказав інший дипломат.

Пекін і Москва заперечують будь-які прохання про допомогу РФ. Один із чиновників ЄС сказав, що у блоку поки немає вагомих доказів, які б підтвердили їхні занепокоєння. Речник Єврокомісії відмовився від коментарів.

За словами Байдена, лідери обговорювали створення організації, яка буде спостерігати за порушеннями санкцій, запроваджених США, ЄС та іншими партнерами проти Росії.