Українці, литовці та поляки створили першу спільну слідчу групу, яка розслідуватиме злочини режиму РФ

Генпрокурор України Ірина Венедіктова повідомила про створення міжнародної слідчої групи.
«Друзі, ми створили першу спільну слідчу групу разом з Генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та Генпрокурором/Міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро. Ми разом будемо розслідувати злочини представників злочинного режиму РФ. І доведемо це розслідування до кінця – не сумнівайтесь! Я дуже цьому рада. Від усього серця дякую колегам із Литви і Польщі. Українці цю допомогу не забудуть «, — написала Венедіктова у Facebook, передає «Еспресо. TV«.
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